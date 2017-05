Gunma: estrangeiro preso por ato obsceno contra japonesa

De acordo com o dicionário jurídico “ato obsceno é a manifestação corpórea de caráter sexual que ofenda o pudor público”. Em relação ao local ou horário, não importa, podendo ser até de madrugada, que o lugar continuará sendo público. Esses atos podem ser beijar, tocar o corpo, forçar tirar a roupa, por exemplo, chegando à gravidade da agressão ou estupro, para satisfação de um desejo sexual.

Foi o que teria ocorrido em 1o. deste mês, por volta da 00h10, com uma funcionária japonesa, 20 anos, de uma loja de conveniência. A loja fica na cidade de Ota (Gunma) e a vítima registrou queixa na polícia. Segundo a matéria, ela estava no lavatório da loja quando um homem estrangeiro tocou a parte superior do seu corpo, várias vezes.

Na segunda-feira (15), a Polícia de Ota localizou o suspeito e passou algemas nele, segundo a matéria. A busca foi feita através das imagens gravadas pelas câmeras de segurança instaladas no interior do conbini.

O preso sob suspeita de ato obsceno contra a japonesa é A. Azharuddin, 31, de cidadania indiana, trabalha como haken shain e reside em Naganuma-cho, cidade de Isezaki (Gunma).

De acordo com a matéria, ele teria dito para os policiais “foi uma forma de cumprimentá-la”, negando parcialmente a suspeita durante o interrogatório.

