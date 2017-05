Estudante do colegial afoga namorada e ateia fogo no local do crime

Um estudante do terceiro ano do ensino médio (18), residente em Sumida (Tóquio), foi preso pela suspeita de assassinato. Segundo a polícia, o estudante teria matado sua namorada, Mai Sato (17), entre os dias 3 e 4 deste mês e ateado fogo na residência dela. O nome do estudante não foi divulgado.

Segundo o Departamento de Polícia Metropolitana (Keishicho), o estudante confessou que estrangulou sua namorada. Contudo, durante as investigações, a perícia descobriu que havia água dentro dos pulmões de Mai.

Como não há outros ferimentos externos em seu corpo, o Keishicho suspeita que o estudante afogou sua namorada na banheira. Além disso, o jovem também é suspeito de ter ateado fogo no quarto para destruir as evidências.

Como não havia problemas no relacionamento entre ambos, a polícia investiga as motivações do jovem.

Jovem pesquisava “maneiras de atear fogo” pelo smartphone

Momentos antes do incidente, o jovem teria pesquisado pelo smartphone “maneiras de atear fogo com óleo” na Internet. Em seu histórico de pesquisas, também foram encontradas pesquisas como “queimar óleo” e “plantas venenosas que crescem nas ruas”.

Ambos teriam tido um dia normal no dia anterior

Na tarde do dia 3 deste mês, os dois teriam ido ao cinema assistir a um filme. Depois disso, o jovem acompanhou Mai até sua casa por volta das 20h00.

Por volta das 8h00 do dia seguinte, o jovem desceu na estação de Uguisudani (no bairro de Taito) e foi até a casa de Mai. Às 8h30 do mesmo dia, ligou para a polícia dizendo que a residência estava pegando fogo. Os pais da estudante não estavam em casa nesse momento.

Fonte: NHK News