Estrangeiro com arma de fogo na bagagem de mão tenta passar pela alfândega

Na terça-feira (30), a Polícia do Aeroporto Internacional de Narita anunciou a prisão de um homem, de cidadania americana, Adam John Gajewski, 34 anos, autointitulado engenheiro mecânico no seu país.

As autoridades alfandegárias do Aeroporto Internacional de Narita detectaram um objeto metálico durante a inspeção. Gajewski tentou passar pela alfândega, a qual encontrou uma arma de fogo dentro de sua bagagem de mão.

Os funcionários da alfândega o entregaram para a polícia, dentro do próprio aeroporto, por violação à Lei de Controle de Espadas e Armas de Fogo e também da Lei Aduaneira do Japão.

A ocorrência foi registrada no domingo (28).

Segundo a polícia, a arma encontrada é do tipo pistola pequena, não estava carregada e o suspeito não tinha porte de balas.

De acordo com informações do jornal Sankei, o americano preso admitiu o fato durante o interrogatório.

No mesmo dia do anúncio de prisão, a polícia informou que o encaminhou para o Ministério Público do Distrito de Chiba.

