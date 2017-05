Corpo esqueletizado e fraude na aposentadoria levam homem à prisão

Um homem residente na cidade de Gifu (província homônima), Kazuo Shibata, 57 anos, recebeu uma visita policial na segunda-feira (8). O motivo dessa visita foi porque um funcionário da prefeitura achou estranho que Shibata não o deixava falar com seu pai, que teria 88 anos, e notificou a polícia.

A prefeitura local pagava a aposentadoria do pai. Em outubro do ano passado foi necessário preencher um formulário relativo à aposentadoria, mas não houve contato com o pai. Em abril deste ano, o fato se repetiu.

Na residência de Shibata, as autoridades policiais de Gifu Minami, encontraram um corpo já em estado de esqueletização sobre a cama. O corpo seria do pai, ou da pessoa que estaria recebendo a aposentadoria.

Shibata teria recebido alguns milhões de ienes no lugar do pai. Em abril deste ano, ele teria recebido 190 mil ienes. Os policiais o levaram para a delegacia e na terça-feira (9) foi dada a ordem de prisão. Shibata está sendo investigado por duas suspeitas: omissão de cadáver e recebimento ilegal da aposentadoria.

Um dos argumentos do homem foi “sem fonte de renda, não registrei a morte do meu pai para continuar recebendo a aposentadoria”, teria dito durante o interrogatório, confessando os crimes.

Agora a polícia está investigando a causa da morte do pai e por quanto tempo o filho recebeu indevidamente a aposentadoria.

Fontes: CBC TV e Sankei News Imagem: CBC TV