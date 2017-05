Chiba: Homem é preso por tentativa de homicídio ao ter esfaqueado 5 pessoas

A Polícia de Chiba prendeu Hironobu Shibata (34), desempregado, pela suspeita de tentativa de assassinato neste domingo (21).

Segundo a polícia, por volta das 11h20 de domingo, houve uma ligação que informava sobre um homem que portava uma faca no Parque Kanegasaku da cidade de Matsudo (Chiba). Os policias foram ao local e prenderam Shibata na cena do crime.

De acordo com os bombeiros, o agressor esfaqueou as vítimas com objetos cortantes e as bateu com um taco de beisebol. As vítimas eram homens de 40 a 70 anos e foram transportadas até um hospital. Todas as vítimas levaram cortes e pancadas nos rostos, braços e outras partes, mas todos estão conscientes.

A polícia prendeu Shibata inicialmente pela suspeita de tentativa de homicídio ao ter esfaqueado as costas de uma das vítimas. A polícia continuará com as investigações.

O local do crime era um parque localizado no complexo habitacional (“danchi”) de Tokiwadaira.

Relatos dos moradores locais

Um homem de 70 anos que mora perto do local do crime expressou sua surpresa ao ter sido informado sobre o incidente. “Quando eu vi a movimentação das ambulâncias e carros da polícia, eu fui até o local verificar o ocorrido. Falaram-me que alguns homens que estavam praticando beisebol foram esfaqueados. Eu vivo aqui há 40 anos e nunca houve um caso como esse. É assustador”, disse o morador.

Outro morador de 40 anos também comentou sua insegurança após o caso ter ocorrido. “Como era um parque espaçoso e tranquilo, muitas pessoas passeavam com seus cachorros e brincavam com seus filhos. Agora muitas pessoas ficaram inseguras em levar seus filhos até o local. ”, falou o morador.

Fonte: NHK News