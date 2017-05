Assalto dos ¥750 milhões em ouro: 2 procurados capturados após acidente de carro

As autoridades policiais da província de Fukuoka já tinham prendido 8 dos 10 principais suspeitos. Eles todos estariam envolvidos em um assalto (furto) do equivalente a 750 milhões de ienes em barras de ouro. O crime ocorreu em julho do ano passado, na cidade de Fukuoka (província homônima).

Os suspeitos Naoki Noguchi, 43 e Ryuichiro Nakagaki, 40, teriam declarado na semana passada, através do advogado de um dos Noguchi que já foi preso, que iriam se apresentar em breve, para a polícia.

No entanto, nem precisaram fazer isso.

Por volta das 12h59 desta segunda-feira (29), os dois estavam dentro de um veículo e trafegando por uma das ruas do bairro de Nakamura, na capital de Aichi. Ao verem o carro da patrulha tentaram fugir e o veículo se chocou em um dos cruzamentos do bairro.

Segundo o jornal Nikkei, o veículo capotou e os dois foram levados de ambulância para um hospital próximo. Apesar das lesões, não houve nada grave.

Os dois foram detidos pelos policiais que cuidaram do caso do acidente. Assim, completou-se o quadro dos suspeitos levantados pela Polícia da Província de Fukuoka.

Um dos que faltava, preso em Nagoia – Naoki, é irmão de Kazuki Noguchi, 42, já preso na primeira leva. De acordo com levantamentos da TV Asahi, esses dois irmãos já possuem passagem na justiça. No passado eles teriam cometido roubo de veículos de luxo, repetidamente.

