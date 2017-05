Alongamento dos cílios: prisão dos donos do salão de estética

Um dos salões da rede de cerca de 20 casas, Beauty Salon Coco, espalhados pela região Tokai – Aichi, Gifu e Mie – recebeu a visita dos policiais, por conta de uma denúncia.

Segundo a CBC TV, uma mulher de 23 anos foi atendida como cliente da loja de Nagoia (Aichi), próxima à estação central. Ela recebeu o serviço de extensão (ou alongamento) de cílios, o que depois teria causado coceira nos olhos. Ela teria dito na polícia “acho que a funcionária não possui licença para esse procedimento”.

Extensão de cílios e legislação da profissão de esteticista

De acordo com a informação da polícia, no período de maio do ano retrasado a setembro do ano passado a unidade localizada no bairro de Nakamura, na capital de Aichi, realizou o procedimento de extensão dos cílios, mesmo sem ter licença para tal.

Esse tipo de procedimento, sem a devida licença, fere a legislação da estética. Assim, Maki Kato, proprietária, e mais 3 pessoas da diretoria, foram presas, segundo o noticiário da CBC. Na polícia, Maki Kato teria confirmado que não possui a licença.

Na página do MHLW-Ministério da Saúde, Trabalho e Bem Estar, há uma explicação sobre a exigência do diploma do Curso de Formação de Esteticista (2 anos), além de depois ter que obter a aprovação em uma prova nacional, para o exercício da atividade de aplicação da extensão (ou alongamento) dos cílios. Confira aqui (em japonês).

Fontes: CBC TV e MHLW Imagem: extraídas do anúncio