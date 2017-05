3 iranianos e 1 japonês são indiciados por porte de drogas

As autoridades do Departamento de Crime Organizado da Polícia da Província de Ibaraki, em conjunto com as de Mito (Ibaraki), indiciaram 3 homens de cidadania iraniana, um deles de 47 anos, dono de um desmanche localizado em Matsumoto-cho da cidade de Mito. Eles já tinham sido detidos uma vez e na segunda-feira (1o.) foram encaminhados para a Promotoria.

Outro que já tinha sido detido uma vez e que também foi na mesma leva é um motorista de táxi japonês, de 51 anos. Todos estiveram envolvidos em crimes que violam a legislação de controle das drogas.

O motivo de serem indiciados é que no ano passado, todos os 4 elementos, tinham porte de drogas em 19 de outubro, em um estacionamento do bairro de Sumida-ku, na capital japonesa.

Nessa ocasião eles tinham 24g de estimulantes, 18g de maconha e 48g de cocaína, segundo informação da polícia para o Sankei News.

Em uma outra ocasião, 12 de dezembro, eles estariam com 7g de estimulantes e 8g de cocaína, com objetivo comercial, em um prédio no bairro de Shinjuku, também em Tóquio.

Segundo a matéria, a polícia continua investigando a rota de entrada dessas drogas.

Fonte: Sankei News Imagem ilustrativa: Pixabay e Wikipedia