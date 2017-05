2 membros da Yakuza foram presos roubando comida

A vida como um membro da máfia japonesa Yakuza está ficando tão difícil que alguns estão recorrendo a roubar comida para permanecer no negócio.

Dois membros de uma quadrilha de crime organizado foram presos por supostamente terem tentado roubar itens alimentícios no valor de ¥76.120, em um shopping de Nagoia, informou a polícia na quarta-feira.

“Eles são membros de um grupo afiliado do Kobe Yamaguchi-gumi”, disse um porta-voz da polícia, referindo-se a uma organização que se separou do maior sindicato Yakuza do país, Yamaguchi-gumi, em 2015.

Os mafiosos, de 52 e 59 anos, tentaram roubar 198 itens, incluindo uma melancia, arroz, enguia (unagui) e pratos prontos, na companhia de seu chefe de gangue, informaram os jornais Asahi e Mainichi.

Um dos homens disse à polícia que “o grupo é tão pobre, que os membros têm que roubar comida”, segundo o Mainichi Shimbum.

A Yakuza do Japão cresceu à partir do caos do Japão “pós-guerra” em organizações criminosas milionárias envolvidas em tudo, desde jogos de azar, drogas e prostituição a empréstimos, entre outras atividades duvidosas.

Ao contrário da máfia italiana ou das tríades chinesas, a Yakuza têm ocupado por muito tempo uma área cinza na sociedade japonesa – não são ilegais e cada grupo tem sua própria matriz que está sempre na mira da polícia.

Mas a diminuição da tolerância social, uma economia fraca e queda constante das adesões prejudicaram fortemente os grupos mafiosos no Japão. Leis e regulamentações mais rígidas também estão fazendo a vida dos mafiosos, que enfrentam dificuldades até mesmo para abrir uma conta bancária ou receber encomendas e cartas pelo correio em seu escritório.

Tais fatores têm sido citados como contribuindo para a diminuição das atividades da Yamaguchi-gumi.

Fonte e imagem: Japan Today