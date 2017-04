Tóquio: Ladrões de diamantes “roubavam para sobreviver”

Segundo o Departamento de Polícia Metropolitana de Tóquio (Keishicho), no dia 12 do mês passado, uma joalheria de Minamiaoyama, em Minato-ku (Tóquio), prestou queixa na polícia sobre o roubo de anéis de diamantes avaliados em aproximadamente ¥3.24 milhões.

No dia seguinte, os investigadores verificaram as câmeras de segurança na loja e, quando eles saíram do local, eles coincidentemente avistaram dois homens parecidos com os suspeitos e os prenderam. A polícia prendeu Kazuki Jinbo (36) e Masafumi Kokubo (34), suspeitos de roubo de diamantes e metais preciosos.

De acordo com as investigações, em Maio do ano passado, os suspeitos roubaram anéis de diamantes avaliados em ¥1.62 milhões em outra loja de metais preciosos na mesma cidade. Desde esse período até o momento atual, a polícia acredita que eles roubaram pelo menos 200 itens de metais preciosos e joias.

Segundo a polícia, os sujeitos escolhiam lojas privadas com pouca segurança. Desde maio do ano passado, eles venderam mais de 200 joias e outros em uma loja de penhores que eles frequentavam.

Durante as investigações, os indivíduos alegaram que roubavam pois não tinham dinheiro para sobreviver.

Fonte: ANN News