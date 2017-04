Shiga: mulher ataca mãe e filha dentro de supermercado em Nagahama

A polícia de Nagahama (Shiga) prendeu no domingo uma mulher pela suspeita de tentativa de homicídio, após ela ter provocado cortes em partes do corpo de uma menina de 7 anos e de sua mãe, de 41, dentro de um supermercado.

De acordo com a polícia, o incidente ocorreu por volta das 20h30 no setor de frutas e legumes no primeiro andar do supermercado AL PLAZA em Koboricho. A mulher foi primeiro para cima da menina e depois atacou a mãe que foi socorrer a filha.

A mulher de 43 anos foi contida por funcionários do supermercado. Segundo a polícia, a menina sofreu cortes no rosto e nos braços, enquanto sua mãe foi ferida nos braços e pernas.

As vítimas não conheciam a mulher que as atacou. A agressora teria dito à polícia que sofre de uma doença mental e que às vezes não tem controle de suas ações.

Fonte: Japan Today Imagem: JNN