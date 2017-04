Professora é presa por roubar chocolates de supermercado

Por volta das 00h05 de domingo (9), Satomi Kojima (27), professora de uma escola primária de Kanagawa, roubou quatro chocolates (¥870) em um supermercado de Kayama, na cidade de Odawara.

Quando Kojima saía do supermercado com as mercadorias roubadas, ela foi abordada por uma oficial de segurança (52) que a viu roubando os chocolates.

Segundo o departamento de polícia da cidade, quando Kojima saiu do supermercado depois de ter escondido os chocolates em uma bolsa, ela foi abordada pela oficial no estacionamento do local. Kojima tentou fugir e acabou agredindo a oficial de segurança, chutando a barriga dela. Kojima foi presa pela suspeita de roubo.

De acordo com a polícia, Kojima admitiu que roubou os chocolates, mas argumentou que não se lembra de ter agredido a oficial de segurança.

Fonte: Sankei News Imagem: ANN News