Policial é preso por roubar 5 milhões de ienes da casa de um idoso

Um policial de 25 anos foi preso no sábado (8) pela suspeita de ter roubado 5 milhões de ienes da residência de um homem de 89 anos em Kaizuka, província de Osaka.

Segundo divulgou o Sankei Shimbun, o policial Takumi Deguchi admitiu ter roubado dinheiro da casa do idoso em duas ocasiões. Deguchi disse aos policiais que roubou dinheiro para pagar dívidas derivadas de jogos de apostas em cavalos.

De acordo com a polícia da província de Osaka, Deguchi, que trabalha em um posto policial (koban) próximo à residência do idoso, e um oficial superior visitaram a casa do homem pela primeira vez em 10 de janeiro, após o idoso ter relatado que havia perdido sua carteira. Deguchi disse que enquanto eles vasculhavam os quartos, ele encontrou uma grande quantia em dinheiro dentro de uma caixa que estava sobre uma cômoda. O oficial superior aconselhou o idoso a colocar o dinheiro no banco.

No entanto, Deguchi voltou à casa do idoso por conta própria no mesmo dia e teve entrada aceita por certo pretexto, e roubou 2 milhões de ienes. No dia 12 de janeiro, a vítima relatou o desaparecimento de seu dinheiro a Deguchi no posto policial.

Deguchi disse à polícia que os 2 milhões de ienes que ele havia roubado em janeiro não tinham sido suficientes para pagar suas dívidas, então, por volta das 16h do dia 1º de abril, sem autorização, ele visitou o idoso novamente para ver se ele estava bem. Enquanto o homem não olhava, Deguchi roubou 3 milhões de ienes.

O idoso consultou a polícia no dia seguinte para relatar que seu dinheiro tinha desaparecido após ele ter recebido a visita de Deguchi.

Na manhã do dia 8 de abril, a polícia fez uma busca na residência de Deguchi e encontrou um envelope contendo 1.45 milhão de ienes em dinheiro, que se acredita pertencer à vítima. O policial foi questionado pelo oficial superior e admitiu ter roubado o total de 5 milhões de ienes, segundo a reportagem do Japan Today.

Fonte: Japan Today Imagem: ANN