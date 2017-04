Polícia recebeu mais de 1.000 denúncias envolvendo pornografia de revanche

Em 2016, a polícia teve que lidar com mais de 1.000 casos envolvendo “pornografia de revanche”, pelo 2º ano consecutivo, divulgou o Asahi.

Um total de 1.063 queixas foram feitas por pessoas que vivenciaram ou foram ameaçadas com a publicação de material sexualmente explícito na Internet, de acordo com estatísticas divulgadas pela Agência Nacional de Polícia (NPA- sigla em inglês).

Ameaças envolvendo publicações de fotos e vídeos sexuais estavam no centro do maior número de casos, situando-se a 451, enquanto 297 queixas envolveram pessoas terem sido fotografadas em uma situação comprometedora ou ter o companheiro em posse de material com teor sexual.

O grande número de alvos foram mulheres, 92.1%. Por idade, 41.6% tinham cerca de 20 anos, enquanto 22.2% eram menores de 20. A faixa etária dos 30 representou 18.3% do total, enquanto 13.2% tinham entre 40 e 50 anos e 4.5% 50 anos ou mais.

Os autores, em 69.2% dos casos, eram atuais ou ex-namorados, enquanto 11.1% eram pessoas com quem as vítimas se envolveram na Internet.

Em 9.9% dos casos os autores eram amigos e conhecidos, enquanto em 3% das queixas, o infrator era um cônjuge ou ex-cônjuge. Em 1.2% dos casos, o violador era alguém do local de trabalho.

Somente 268 casos foram tratados pela polícia, uma queda de 8 em comparação a 2015.

Quarenta e oito casos envolveram violações suspeitas da lei que entrou em vigor no final de 2014 que tornou ilegal a publicação de vídeos de pornografia de revanche na Internet.

Sessenta e nove casos envolveram chantagem suspeita, enquanto 35 envolveram violações suspeitas das leis de prostituição infantil ou pornografia infantil. Outras violações foram relacionadas à extorsão e perseguição.

Fonte: Asahi Imagem: Bank Image