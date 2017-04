Polícia obtém pista sobre o caso da menina vietnamita assassinada

O crime que envolve a menina vietnamita Le Thi Nhat Linh, 9 anos, a qual desapareceu a caminho da escola e foi encontrada já morta e sem roupa, no canal de drenagem, no domingo (26/março) ainda não foi desvendado. A polícia encontrou sua mochila, suas roupas e até um estojo de lápis e caneta, mas ainda não sabe quem é o criminoso.

A pequena Linh saiu de casa por volta das 8h00 de sexta-feira (24/março) e até sexta-feira, a polícia ainda não tinha encontrado imagens nas câmeras de segurança que pudessem fornecer alguma pista sobre o crime.

Polícia obtém uma pista sobre o crime da menina vietnamita

No entanto, na noite de sexta-feira, o jornal Asahi obteve uma informação de que a polícia conseguiu imagens de um drive recorder (gravador de vídeo instalado em veículo). Elas mostram uma menina, a qual parece ser a estudante, sendo seguida por um homem.

Segundo a fonte do jornal, o homem tenta pegá-la. Ao que tudo indica parece ser um homem adulto. Especialistas da polícia estão analisando as imagens para tentar obter particularidades do sujeito, as quais podem ser úteis na investigação.

Resumo da ocorrência trágica da menina vietnamita

A estudante vietnamita Linh saiu de sua residência, cidade de Matsudo (Chiba), em 24 de março para ir à escola. A câmera de segurança instalada na casa dela mostra imagens dela vestida com calça cor de rosa, chapéu amarelo e mochila vermelha nas costas. A escola avisou o pai que ela não compareceu e ele comunicou o desaparecimento à polícia.

Nas câmeras de segurança do seu trajeto escolar imagens dela não foram encontradas, o que supõe que ela tenha sido sequestrada logo após sair de casa.

Seu corpo foi encontrado sob uma ponte que passa sobre um canal de drenagem, na cidade de Abiko (Chiba), a 12km de sua casa.

O velório foi realizado na sexta-feira (31), onde cerca de 500 pessoas foram se despedir da pequena Linh, segundo o jornal Sankei.

Fonte: Asahi Shimbun Imagem: Sankei News