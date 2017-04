Polícia encontra o menor que deu calote de 145 mil ienes no taxista

Um menor com identidade não revelada, 16 anos, deu calote em um taxista da cidade de Fukushima (província homônima), causando um prejuízo de 145 mil ienes.

De acordo com a matéria da ANN, ele pediu para fazer uma corrida até Hirosaki (Aomori), a partir da estação de Fukushima. A distância entre essas duas cidades é de cerca de 400km.

Segundo a reportagem, o menor teria dito ao taxista que iria pegar o dinheiro e desceu em um estacionamento. O motorista o esperou, mas o garoto fugiu do local, com o taxímetro marcando 145 mil ienes.

Menor é preso por suspeita de fraudar o taxista

O caso foi parar na polícia, com queixa registrada pelo taxista de 65 anos, da ocorrência na noite de 16 do mês passado. De acordo com a polícia, o taxista acreditou no rapaz. Ele teria perguntado “quanto ficaria essa corrida” e continuaram o diálogo. Segundo o taxista “com isso, acreditei que ele tinha o dinheiro para pagar”.

A polícia localizou o menor e o prendeu na quarta-feira (5). De acordo com informações da polícia, o menor assumiu o calote e teria dito “queria voltar para casa, em Hirosaki”.

Fonte: ANN Imagem ilustrativa: PrivatePool