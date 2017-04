Peruano é indiciado por extrair cocaína contida em xampu

Na terça-feira (11), a Polícia da Província de Aichi, anunciou que indiciou um homem de cidadania peruana, sob suspeita da violação da Lei de Controle de Narcóticos, segundo o jornal Chunichi.

O motivo é que em novembro do ano passado, há suspeita de que o peruano tenha extraído a cocaína contida no xampu. Ele teria usado uma hot plate (panela elétrica) para colocar o xampu, com consistência de gel, para secagem e depois extrair a cocaína.

O peruano já havia sido preso com outros 2

A polícia anunciou que indiciou Iván Araki Yamamoto Castillo, 38 anos, residente em Okada, cidade de Chita (Aichi). Ele foi preso em fevereiro deste ano, junto com uma mulher igualmente peruana e um brasileiro, sob suspeita de venda de drogas.

De acordo com a matéria do jornal Chunichi, Castillo teria dito durante o interrogatório “não há dúvida que possuía a cocaína, mas não a processava”, admitindo parte da suspeita para a polícia.

Segundo informações das autoridades policiais, os xampus em consistência de gel estavam envasados em embalagens de tubo. De sua residência e em outros locais relacionados a ele foram encontrados 2,156 Kg de xampu em gel com cocaína e 346 gramas de cocaína.

Segundo a polícia, esses produtos foram avaliados em 50 milhões de ienes. As autoridades continuam a investigar a rota para obtenção da droga.

Fonte: Chunichi Shimbun Imagem ilustrativa: Wikimedia