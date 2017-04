Motorista de ônibus é preso por usar droga: confessou que foi mais de 50 vezes

Um motorista de ônibus de turismo foi preso sob suspeita de uso de estimulante. Ele é funcionário da companhia de ônibus Sanwa Kotsu, da cidade de Isumi (Chiba).

Hiromi Fujima, 40, o motorista, foi preso sob suspeita de uso de droga no hotel onde estava hospedado. Ele era hóspede de um hotel na cidade de Izumisano (Osaka), em 12 deste mês. Fujima teria transportado passageiros estrangeiros, com partida no dia 9, com 2 pernoites e 3 dias de passeio, de Tóquio à região Kansai, incluindo Quioto.

Confessou que usou droga mais de 50 vezes

A Polícia do Município de Izumisano calcula que ele tenha usado estimulante, pelo menos 6 vezes durante sua estada na região.

Segundo informações da polícia para a reportagem da ANN, o motorista confirmou durante as investigações que “usei a droga estimulante mais de 50 vezes” e que “com isso pude me concentrar na direção do ônibus”.

A reportagem informou que essa empresa de ônibus já foi encaminhada para a promotoria para responder sobre fazer os motoristas dirigirem os ônibus sem manutenção, no ano retrasado.

Fonte e foto: ANN