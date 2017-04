Ladrões levam quase 400 milhões de ienes de uma pessoa em frente ao banco

O relógio marcava meio-dia e meia desta quinta-feira (20) quando um homem foi abordado com spray de gás lacrimogêneo e teve sua maleta roubada. A vítima acionou a polícia dizendo: “Fui roubado, tinha quase 400 milhões de ienes”.

Segundo o Asahi Shimbun, a vítima tinha acabado de efetuar uma operação de saques na agência do Banco Mizuho, situada no centro da cidade de Fukuoka (província homônima), localizada em Tenjin 1 chome.

De acordo com o noticiário ANN, o homem sacou a quantia de 384 milhões de ienes em espécie. Ele disse que foi roubado por 3 homens, mas não se feriu.

Segundo a NHK, a vítima era funcionário de uma empresa de Tóquio e tinha 29 anos. Ele teria efetuado 2 saques de pouco mais de 190 milhões de ienes e colocado as cédulas em uma maleta preta. Ele havia atravessado a rua portando a maleta e foi em direção ao estacionamento para colocá-la em seu veículo. Nessa hora foi abordado pelos ladrões, relatou.

A vítima contou para as autoridades policiais que um dos suspeitos tem cerca de 1,75 m de altura e estava vestindo um uniforme cinza, parecido com um de trabalho, e outro usava uma máscara branca no rosto, e tinha a altura de cerca de 1,70 m. N’ao foram publicadas informações sobre o terceiro suspeito.

Os indivíduos fugiram em um veículo do tipo “one-box” branco, dirigindo para o sentido sul. Os ladrões aparentavam ter entre 30 a 40 anos, relatou a vítima.

Os 384 milhões de ienes pesam 38 kg

Segundo o noticiário da NHK, várias pessoas testemunharam a ocorrência. Segundo as testemunhas, os suspeitos cantaram os pneus do veículo quando estavam fugindo.

As autoridades policiais iniciaram as investigações imediatamente e estão à procura dos ladrões.

Segundo a NHK, a vítima que teve o dinheiro roubado ligou para a agência bancária informando que faria os saques. O total roubado, 384 milhões de ienes, pesam cerca de 38 kg, de acordo com informações obtidas na agência. Ele sacou 380 maços de 1 milhão de ienes.

Para acomodar todo esse volume de dinheiro, seria necessária uma mala de viagem, segundo especialistas disseram a NHK.

Fontes: Asahi, ANN e NHK Imagens: ANN