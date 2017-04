Julgamento da brasileira envolvida no moto aquática: confirmada a sentença

Na última audiência do julgamento da brasileira Marjorie Mayumi de Morais, 38, o juiz bateu o martelo para a condenação de 2 anos de reclusão e pagamento de multa de 100 mil ienes. O julgamento ocorreu no Tribunal de Gifu, no dia 30 do mês passado. Ela foi julgada por ter provocado um acidente com moto aquática, onde 2 crianças igualmente brasileiras morreram, no rio Kiso em Hashima (Gifu). O acidente ocorreu há quase 1 ano, em 12 de junho, domingo de verão.

Sentença confirmada

As partes – ré e vítima – tinham 13 dias para entrar com recurso de apelação. Isso significa que se uma das partes não estivesse de acordo com a sentença proferida pelo juiz poderia entrar com recurso.

No Japão, a legislação abre um espaço de 13 dias para que isso ocorra. Apesar do pai que perdeu os filhos – Fábio Akira Oishi – ter declarado para a imprensa japonesa que iria entrar com recurso de apelação, não houve manifestação nesse período, segundo matéria do Chunichi desta sexta-feira (14).

Assim, a sentença proferida pelo juiz torna-se decisão final na justiça. A brasileira Marjorie Mayumi Morais (ex-Fujimoto), deverá cumprir os 2 anos de reclusão e efetuar o pagamento da multa determinada pelo juiz. A sentença foi proferida por ter cometido um ato considerado de grave negligência, segundo o jornal Chunichi.

Saiba mais detalhes sobre o caso clicando aqui.

Fonte: Chunichi Shimbun Imagens: CBC TV e Sankei News