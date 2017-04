Homem tenta matar esposa no dia do aniversário dela

A Polícia da Província de Shimane efetuou a prisão de um homem de 39 anos por ter atacado sua própria esposa com uma ferramenta para quebrar gelo em um estacionamento na cidade de Izumo. O incidente ocorreu no dia do aniversário da mulher, divulgou a TV Asahi no domingo (2).

Na manhã de domingo, por volta das 7h40, Yasuhiro Ishihara teria agredido repetidamente sua esposa de 45 anos como um picador de gelo dentro de um veículo no estacionamento, localizado na pequena cidade de Hikawa.

Ao chegar no local, a polícia de Izumo encontrou a mulher com sangramentos na cabeça e no pescoço. Um picador de gelo também foi encontrado na cena, segundo divulgou o Sankei Shimbun no domingo.

A mulher foi levada a um hospital próximo com ferimentos, mas não corre risco de vida.

Ishihara, que foi acusado de tentativa de homicídio, nega o ato: “Eu não tinha a intenção de matá-la”. A polícia seguiu em direção ao local após receber uma ligação do homem, dizendo que ele havia ferido sua esposa.

Fonte: Tokyo Reporter Imagem: Bank Image