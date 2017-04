Homem é preso por lamber e bater no rosto de menina

Ryuichi Ishida, (41), funcionário temporário (haken shain), residente no bairro de Adachi (Tóquio), foi preso pela suspeita de ter causado lesão corporal e atos obscenos.

Segundo o Departamento de Polícia Metropolitana (Keishicho), por volta das 16h do dia 07 do mês passado, em uma passagem de um edifício de apartamentos (manshon) do bairro de Adachi, após ter lambido a bochecha de uma garota do quinto ano do ensino fundamental (escola primária), Ishida desferiu um soco no rosto da menina, a qual havia gritado assustada.

De acordo com as investigações policiais, Ishida estava perseguindo a garota, que voltava para a casa naquele momento. O incidente ocorreu após ela ter aberto a fechadura automática e entrado no apartamento.

Durante as investigações policiais, Ishida afirmou: “Eu havia ingerido álcool e fiquei com vontade de tocar em mulheres. Eu não sabia que a garota tinha 11 anos”.

Fonte: NHK News