Estrangeiro é preso por tentativa de estupro no Parque Yoyogi

A Polícia Metropolitana de Tóquio prendeu um homem do Gana por tentar estuprar uma mulher no distrito de Shibuya no início deste mês, divulgou a Nippon News Network na quinta-feira (27).

Na noite do dia 4, o ganês de 34 anos, residente da província de Saitama, teria chamado a mulher, de aproximadamente 20 anos, perto da estação de Shibuya da JR. Ele, então, teria a levado até o Parque Yoyogi e tentado estuprá-la.

O ganês, que nega as acusações, vive no Japão há cerca de 10 anos, mas tem dificuldades com o idioma. Ao levar a vítima até o parque, ele falsamente disse a ela, através de gestos e fotografia, que era uma famoso músico americano, de acordo com a TV Asahi.

Segundo divulgou a Fuji TV, o ganês tornou-se suspeito para a polícia após uma verificação de imagens de câmera de vigilância e uma análise de evidências deixadas na cena do crime, de acordo com a Fuji TV.

Fonte: Tokyo Reporter Imagens: ANN