Dupla é presa por arrombar mais de mil veículos

A Polícia Metropolitana de Tóquio prendeu 2 homens suspeitos em mais de 1.000 arrombamentos de veículos na área de Kanto, divulgou o Sankei Shimbun em 25 de abril.

No dia 7 de janeiro, por volta das 22h20, Yoshio Hatsuki (46) e Noriyuki Okuyama (42) teriam arrombado um veículo estacionado em uma rua no distrito de Edogawa e roubado uma bolsa.

Ambos admitem as acusações.

A polícia acredita que Hatsuki e Okuyama estejam envolvidos em mais de 600 roubos similares na área de Tóquio. O valor das propriedades perdidas totaliza cerca de 17 milhões de ienes.

De acordo com a TV Asahi, a dupla arrombou um carro alvo ao quebrar uma janela. Um veículo roubado foi então usado para fugir da cena do crime. Os suspeitos também trocavam de carro com frequência e raspavam os símbolos das fabricantes para evitar a identificação.

Incluindo incidentes nas províncias de Chiba e Ibaraki, acredita-se que a dupla tenha cometido mais de 1.000 furtos.

Fonte: Tokyo Reporter/TV Asahi Imagem: YouTube/ANN