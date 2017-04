Dono da moto aquática que provocou grave acidente também é responsabilizado

O grave acidente envolvendo brasileiros, ocorrido em 12 de junho, domingo, do ano passado, no Rio Kiso, em Hashima (Gifu), o qual tirou a vida de 2 crianças e feriu mais 2 pessoas da mesma família, ainda tem desdobramento.

Apesar da brasileira que pilotava a moto aquática, Marjorie Mayumi Morais, 28 anos, já ter sido julgada e condenada a 2 anos de reclusão e ao pagamento de 100 mil ienes de multa, há outras pessoas envolvidas.

Marido é responsabilizado

Um dos envolvidos é o marido dela, de 33 anos, brasileiro, residente em Komaki (Aichi), cuja identidade não foi revelada pelo Sankei News. Segundo a matéria ele era o proprietário da moto aquática pilotada por Mayumi, sua esposa, na época sua namorada.

Apesar de saber que ela não tinha habilitação para pilotar a moto aquática, ele a emprestou nesse domingo de lazer que acabou em tragédia.

Assim sendo, ele foi julgado pela Corte Sumária de Gifu (no Japão, chamada de forma abreviada “Kansai” (簡易裁判所, lê-se Kan-i Saibansho), sendo responsabilizado parcialmente pelo acidente, como proprietário da moto aquática, que causou o acidente por ter emprestado para sua esposa, sem habilitação. Segundo a matéria, ele próprio também pilotou a moto aquática nessa data, sem estar devidamente habilitado.

Ele foi indiciado no dia 15 do mesmo mês do acidente e a Corte Sumária o ordenou ao pagamento de multa no valor de 200 mil ienes, em 23 de março deste ano.

Segundo a matéria, até a data da publicação, terça-feira (18), 18h34, o recolhimento desse valor ainda não tinha sido confirmado.

Fonte e foto: Sankei News