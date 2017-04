Corpo encontrado no motel é de estrangeiro com suposto envolvimento com droga

Um corpo foi encontrado na quinta-feira (6), por volta das 14h00, depois de uma denúncia de ter um carro suspeito nas instalações de um motel, Sun, com atividades encerradas há anos. A ocorrência foi em Toyoyama-cho, próxima a Komaki (Aichi).

O veículo estacionado no pátio do motel era um do tipo keijidosha, cor marrom. Segundo a polícia o carro está em nome de um homem japonês residente na cidade de Nagoia (Aichi).

Do veículo até o banheiro do apartamento onde foi encontrado o corpo havia marcas de sangue. Essas marcas também estavam presentes no assento do passageiro. Isso indica que o motorista tenha deixado o local.

Novos fatos revelados pela polícia: estrangeiro e droga

De acordo com o noticiário da CBC TV, o corpo foi encontrado no banheiro de um dos apartamentos do motel abandonado. A causa da morte anunciada pela polícia foi choque hipovolêmico. A vítima perdeu muito sangue em consequência das lesões provocadas por esfaqueamento, tanto nas costas quanto na região peitoral.

A identidade do homem assassinado ainda não foi revelada. No entanto, a polícia informou para a reportagem que se trata de um estrangeiro, na faixa etária entre 30 a 50 anos.

Também revelou que foram encontradas uma certa quantidade de seringas dentro do veículo kei. Portanto, a polícia acredita que o assassinato tenha como pano de fundo a possibilidade de envolvimento com droga.

Também investiga se o proprietário do veículo, o japonês residente em Nagoia, tem alguma relação com o assassinato.

Fonte e imagens: CBC TV