Corpo é encontrado dentro de veículo queimado em Chiba

A Polícia da Província de Chiba lançou uma investigação após a descoberta de um corpo dentro de um veículo queimado na cidade de Kashiwa, divulgou a TV Asahi em 13 de abril.

Por volta das 6h30, o serviço de emergência recebeu uma ligação relatando sobre uma van branca em chamas em uma rua na área de Fujigaya. Após o corpo de bombeiros ter chegado no local e extinguido o fogo em 1 hora e 20 minutos, eles encontraram um corpo no banco do passageiro.

Devido à degradação do corpo, não foi possível identificar o gênero e a idade aproximada. Acredita-se que o fogo tenha se originado dentro do veículo.

A polícia ainda não conseguiu encontrar o proprietário registrado do veículo desde a descoberta. O caso está sendo tratado como resultado de um crime ou suicídio.

A local onde o veículo foi encontrado fica a cerca de 2.5km da estação de Nishi-Shiroi.

Fonte: TV Asahi via Tokyo Reporter Imagem: TV Asahi