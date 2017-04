Corpo do estrangeiro encontrado no motel: suspeita de ter mais de um criminoso

A Polícia da Província de Aichi tem novos fatos a respeito do corpo do homem estrangeiro encontrado em um motel abandonado. A ocorrência foi na tarde do dia 6 deste mês. O corpo de um homem estrangeiro foi encontrado no banheiro de um dos apartamentos do motel Sun, abandonado, situado em Toyoyama (Aichi).

De acordo com a necrópsia, o homem morreu de choque hipovolêmico, provocado pelo politraumatismo. Havia marcas de várias facadas, tanto nas costas quanto na região peitoral, segundo a polícia. Desde o assento do veículo até o local para onde foi transportado o corpo, havia marcas de sangue. De acordo com o noticiário, o volume de sangue no local onde foi encontrado o corpo era grande.

No sábado (8), a polícia informou que o veículo que transportou o corpo, no banco do passageiro, estacionado no motel, está em nome de um homem japonês de Nagoia (Aichi). Sobre isso, ainda não informou se o proprietário do keijidosha marrom teve ou não participação no caso.

Suspeita no caso: será que há mais de um envolvido?

Depois de ter anunciado que havia muitas seringas dentro do veículo, a polícia informou que contou mais de 100 unidades, segundo o noticiário da CBC TV, de segunda-feira (10).

De onde o veículo estava estacionado até o banheiro onde o corpo foi encontrado, não havia nenhuma marca de que o corpo tivesse sido arrastado. Segundo o noticiário, a polícia suspeita que há mais envolvidos, os quais teriam levado o corpo até o local.

Na segunda-feira, a polícia informou para a reportagem que ainda não identificou o corpo do homem estrangeiro.

Ele tem de 30 a 50 anos e cerca de 1,65 m de altura, segundo a polícia. Ela está buscando a sua identidade, além prosseguir com as investigações, com suspeita de ter como pano de fundo o envolvimento com droga.

Fonte e imagem: CBC TV