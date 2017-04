Corpo de mulher amarrado com fita adesiva é encontrado embaixo de assoalho

A polícia de Tóquio informou no domingo que o corpo de uma mulher de 62 anos, cujos braços e pernas estavam amarrados, foi encontrado sob o assoalho de sua casa no bairro de Suginami. A polícia está tratando do caso como homicídio, divulgou a Kyodo.

Estima-se que a mulher tenha sido morta há cerca de 3 meses, segundo a polícia. A Fuji TV divulgou que na tarde de domingo, por volta das 14h30, o corpo de Mieko Ueda, que morava sozinha, foi encontrado sob o assoalho da cozinha de sua casa de 2 andares. Seu rosto e membros estavam amarrados com fita adesiva e o lado esquerdo de seu peito tinha um ferimento provocado por faca.

Ueda estava desaparecida desde o início de janeiro. No domingo, sua irmã e cunhado, preocupados porque não tinham notícias dela há algum tempo, foram até a casa para visitá-la, mas as portas e janelas estavam trancadas. Eles entraram em contato com a polícia que encontrou o corpo de Ueda, segundo o Japan Today.

“A senhora Ueda era uma pessoa carrancuda e quieta. No entanto, recentemente, as luzes da casa dela não estavam sendo acesas. Achei estranho porque estava na completa escuridão”, disse uma vizinha.

Fonte: Japan Today, Japan Times Imagem: ANN