Corpo de menina vietnamita assassinada no Japão chega a Hanói

Um serviço fúnebre foi realizado em Hanói para a menina vietnamita assassinada no Japão no mês passado, divulgou a NHK.

Le Thi Nhat Linh, de 9 anos, foi encontrada morta com marcas de agressão no pescoço em um canal de drenagem em Abiko, província de Chiba, no dia 26 de março. A polícia está investigando o caso como assassinato e abandono de corpo.

De acordo com a NHK, o corpo de Le chegou a sua terra natal no domingo (2). O funeral foi realizado onde reside a família do pai, em Hanói.

Mais de 100 pessoas fizeram orações enquanto um monge entoava sutras. Todos revezavam incensos no altar onde havia a foto da menina sorrindo.

Parentes disseram que a menina visitava o Vietnã 2 vezes ao ano para passear na casa da família de seu pai, mesmo após ela começar a frequentar o ensino fundamental no Japão. Um vizinho disse que todos amavam Le e que a perda da menina era muito dolorida.

O avô de Le disse que a encontrou durante o feriado de Ano Novo Lunar em fevereiro e que não podia acreditar no estava acontecendo. Ele fez um apelo às autoridades japonesas para que encontrem logo o criminoso e façam justiça.

