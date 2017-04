Corpo de homem é encontrado no motel desativado em Aichi

Por volta das 14h00, de quinta-feira (6), um transeunte achou estranho ter um veículo estacionado nas instalações de um motel desativado e acionou a polícia, segundo o jornal Chunichi.

A Polícia de Nishibiwajima se dirigiu ao local, um motel chamado Sun, desativado, situado em Toyoyama (Aichi). Lá encontrou o corpo de um homem adulto, com marcas de sangue. De acordo com o Chunichi, como havia muitas marcas no corpo indicando múltiplas facadas, a polícia instalou sede da investigação como assassinato, nesta sexta-feira (7).

De acordo com a sede da investigação, o motel desativado, em estilo cottage, tem 13 apartamentos, todos em um único piso. O homem assassinado foi encontrado em um desses apartamentos, dentro do banheiro. A polícia constatou que havia marcas de sangue, desde o assento de passageiro do veículo estacionado na garagem próxima ao apartamento, até o banheiro.

O homem foi encontrado praticamente sem roupa. A polícia investiga o caso para apurar a identidade do homem assassinado. Ela acredita que ele tenha entre 20 a 40 anos. O caso está sendo investigado como assassinato seguido de abandono de cadáver.

Portas dos apartamentos do motel não estavam trancadas

Segundo o noticiário ANN, a polícia está averiguando as câmeras de segurança instaladas nas proximidades para tentar identificar o autor do crime.

O motel abandonado situa-se a 2km do Aeroporto de Nagoia (Komaki), rodeado por empresas transportadoras, armazéns, residências e hortas. Segundo o Chunichi, a vizinhança contou que o motel encerrou as atividades há cerca de 5 a 6 anos. Algumas pessoas disseram que os apartamentos não estavam trancados, desde que fechou. A vizinhança ainda contou que há pouca passagem de pedestres e que ocasionalmente as crianças brincam no pátio.

Fontes: Chunichi e ANN Imagens: ANN