Coreanos podem estar envolvidos no roubo dos 384 milhões de ienes

Por volta das 12h30 desta quinta-feira (20) um homem de 29 anos que efetuou um saque de 384 milhões de ienes da agência de Fukuoka (província homônima), do Banco Mizuho, teve sua mala roubada. Segundo seu depoimento, ele estava se dirigindo para o carro estacionado do outro lado da rua, depois de deixar o banco, quando foi abordado por 2 homens que lhe jogaram gás lacrimogênio para roubar sua mala cheia de dinheiro em espécie.

Logo em seguida a essa ação, eles teriam entrado em uma wagon branca que estava estacionada. Portanto, seriam 3 os envolvidos nesse roubo.

A polícia continua as investigações, no entanto, a NHK soube por fontes dela que homens de cidadania sul-coreana estão detidos para averiguação.

A matéria não informa quantos são, mas são citados no plural. Eles tentaram embarcar para a Coreia do Sul pelo Aeroporto Internacional de Fukuoka no período da tarde.

Segundo a matéria, eles portavam uma grande soma de dinheiro em espécie e sem declaração ou notificação.

Até o momento (22h05 de quinta-feira), as autoridades policiais ainda não deram nenhum informativo oficial. Apenas sabe-se que os homens sul- coreanos estão detidos para que a polícia investigue o motivo de portarem tanto dinheiro em espécie, para onde seria levado e onde obtiveram a soma.

Investigações sobre o roubo dos 384 milhões prosseguem

As autoridades policiais chegaram a usar helicóptero para tentar saber onde estaria indo a wagon branca. Segundo o noticiário da ANN, há possibilidade de os ladrões terem usado placas diferentes nas partes traseira e frontal do veículo.

Além disso, eles também ouviram a vítima. Segundo o noticiário, o homem de Tóquio, teria ido a Fukuoka para uma negociação e precisava do dinheiro em espécie. Por isso, teria feito contato anteriormente com a agência do banco, para poder sacar essa quantidade de quase 400 milhões de ienes.

Fontes e fotos: NHK e ANN