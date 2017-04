Caso da menina vietnamita: confirmação de uso do veículo e apreensão de DVDs suspeitos

Depois da prisão do assassino, acusado de abandono de cadáver e já encaminhado para a promotoria no dia 15 deste mês, Yasumasa Shibuya, 46, ainda continua calado em relação aos fatos referentes ao caso.

A menina de cidadania vietnamita, Le Thi Nhat Linh, 9 anos, estudante do primário na Escola Municipal de Matsudo (Chiba), foi pega por ele depois de sair de casa, por volta das 8h00 de 24 do mês passado. Seu corpo foi encontrado na beira de um canal na cidade de Abiko (Chiba), dois dias depois. Os seus pertences, como a mochila da escola, foram encontrados em outro local, na cidade de Bando (Ibaraki), no leito do Rio Tone, no dia 27 do mês passado.

Segundo o jornal Mainichi, os exames de DNA realizados nos pertences da menina assassinada conferiram com os de Shibuya, o que o levou à prisão, em 15 deste mês.

Antes de ser preso, ele já tinha sido convidado para prestar depoimento na polícia, por ser o presidente da associação dos guardiões das crianças na rota escolar. Nessa ocasião, ele teria passado informações que não conferiam com as que a polícia colheu a respeito do seus veículos – um keijidosha e um trailer.

De acordo com testemunhas, na manhã em que a menina vietnamita desapareceu ele não participou como voluntário para ajudar as crianças na rota escolar. Ele participava do trabalho voluntário porque aproveitava para acompanhar seu filho. Nessa manhã, segundo outras testemunhas, ele levou seu filho que estuda na mesma escola, no seu keijidosha.

Outro detalhe que a vizinhança estranhou é o fato do seu keijidosha não estar no estacionamento como de costume, no período da tarde e a noite.

Outras testemunhas contaram que já viram ele cumprimentar Linh com toque de palma da mão. A polícia suspeita que por ele fazer o trabalho voluntário, Linh tenha entrado no keijidosha dele sem nenhuma resistência.

Pistas indicam que ele tenha usado o trailer para levar a vietnamita

Policiais supõe que ele tenha raptado a menina assim que ela saiu de casa, no dia 24 do mês passado. Ela deve ter entrado no keijidosha dele e ele provavelmente se dirigiu para o estacionamento onde ficava o trailer. Esse pode ter sido o local do crime. As investigações ainda não chegaram à conclusão, pois ele continua calado quando se trata desse assunto. O que a polícia suspeita é que depois de passar algumas horas no trailer, ele tenha colocado a pequena Linh no seu keijidosha, por volta das 13h00, para se dirigir à província de Ibaraki.

Provas que o incriminam

As autoridades policiais confirmaram para a imprensa que ele usou seu keijidosha para se desfazer dos pertences da vítima e dela própria. Imagens do carro indo e vindo, em vários momentos, foram capturadas por câmeras de segurança, tanto em Abiko, quanto nas rodovias de Ibaraki. Além disso, câmeras de um posto de gasolina mostram que ele abasteceu o veículo. Esse posto fica em uma das rotas que ele usou para se desfazer dos pertences da menina.

Gosto por jovens asiáticas

No mesmo dia 15 em que foi preso, a polícia apreendeu objetos de sua residência. Foram recolhidos, entre outras coisas, DVDs. Segundo o noticiário da NNN, o entrevistado que não se identificou, ex-colega do local onde Shibuya fazia arubaito, revelou uma outra face do suposto guardião das crianças. “Ele colecionava DVDs com imagens de garotas jovens”, contou. O repórter pergunta “jovens, de quantos anos?”. Ele responde que Shibuya gostava de abaixo de chugakko (ginásio) e que não tinha interesse por colegiais. “Ele gostava de colecionar imagens de calcinhas de crianças, quando ia em lojas”, revelou o ex-colega.

Um outro canal entrevistou um outro ex-colega de Shibuya. Ele contou que o suspeito sempre comentava que gostava de garotas jovens e asiáticas.

Quem é o suspeito de assassinato da menina vietnamita

Shibuya é conhecido na cidade como “Shibu”. Ele estudou na mesma escola onde levava seu filho e também onde a pequena Linh era aluna. Depois se formou no colegial e vivia de arubaitos em restaurantes. Mais tarde, herdou do falecido pai vários imóveis, incluindo o prédio de apartamentos onde ele reside com sua família. Por isso, não necessariamente trabalhava, segundo especulações.

Foi casado, teve 2 filhos e separou-se da esposa. Ele cuidava de seus 2 filhos, mostrando-se um pai exemplar.

Segundo seus amigos de infância, ele gostava de meninas jovens.

Testemunhas dizem que ele era simpático só com as meninas. Com os meninos era estúpido, mostrando que tem 2 faces. Algumas estudantes da escola diziam que era um “tio engraçado”, pois sempre conversava com elas quando fazia o trabalho voluntário.

