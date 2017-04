Polícia prende o suspeito do assassinato da menina vietnamita

No dia 26 do mês passado, a polícia encontrou Le Thi Nhat Linh (9), estudante do terceiro ano do ensino fundamental (Shougakko), morta e sem roupas em um canal de drenagem na cidade de Abiko (Chiba).

Relembrando o caso

O incidente teria ocorrido por volta das 8h00 do dia 24 de março. Nesse dia, Linh havia saído de casa e estava indo para a “Segunda Escola Primária Municipal Mutsumi de Matsudo”, a qual ela frequentava. O caso foi noticiado para a polícia pelo pai da garota, que soube pela escola que Linh não compareceu às aulas.

As câmeras de segurança de sua casa mostravam que Linh havia saído de sua casa vestida com o uniforme escolar, chapéu amarelo e mochila vermelha. Entretanto, Linh não apareceu em nenhuma imagem das câmeras de segurança instaladas no trajeto escolar a 900 metros. As pessoas que estavam observando as crianças durante o trajeto escolar também não a viram.

O corpo de Linh foi encontrado embaixo de uma ponte a 12km de sua casa por volta das 6h45 do dia 26 de março. Ela estava morta e sem roupas e nenhum de seus pertences, incluindo a mochila e o chapéu, estavam no local. Nos dias 27 e 28 de março, a polícia encontrou os pertences e a roupa de Linh na cidade de Bando (Ibaraki), a 18km do local do crime.

Linh foi encontrada com marcas no pescoço e a autópsia indica a possibilidade de morte por estrangulamento.

Investigações chegaram no culpado

Segundo os investigadores, a polícia verificou os objetos deixados na cena do crime e descobriram restos de DNA que não eram da menina.

A polícia prendeu Takamasa Shibuya (46), negociante de imóveis, residente em Mutsumi, na cidade de Matsudo (Chiba), inicialmente, pela suspeita de abandono de corpo. Pelo fato de Shibuya morar perto da casa de Linh, a polícia está investigando se eles se conheciam.

A polícia continua as investigações sobre os detalhes do incidente e se há outros cúmplices.

Fonte: NHK News e Asahi News