Tragédia familiar: 4 membros de uma família mortos em assassinato-suicídio

Por volta das 2h40 da madrugada de quarta-feira (01), em um apartamento do bairro de Aoi, em Shizuoka (província homônima), uma mulher na faixa de 20 anos de idade realizou uma chamada para a polícia, a qual dizia: “Toda minha família está morta. Eu acho que minha irmã que o fez”.

Quando a polícia chegou ao local, Atsuko Horiike (57) e sua filha mais velha, de aproximadamente 30 anos, o filho de sua filha mais velha, que era estudante do ensino fundamental II, e o filho da mulher que ligou para a polícia, que era estudante do ensino fundamental I, estavam mortos dentro do apartamento.

Os corpos de Horiike e sua filha estavam no corredor da entrada do apartamento, e os estudantes do ensino fundamental I e II foram encontrados em quartos diferentes.

Todos tinham marcas de facadas em seus corpos, e a faca, que é considerada a arma do crime, estava caída no local.

A filha que ligou para a polícia falou que a entrada estava bloqueada, e a polícia acredita que este se trata de um caso de “assassinato-suicídio”.

Fonte: FNN News