Sargento molesta adolescente dentro de trem

Um sargento que trabalhava na cidade de Himeji foi preso pela Polícia da Província de Hyogo por ter molestado uma adolescente dentro de um trem da JR West, divulgou o Sankei Shimbun no dia 28 de março.

Entre 20h50 e 21h25 de segunda-feira, Yoshitaka Inoue de 36 anos que trabalhava no Posto Policial de Shikama, teria beijado a adolescente, de 17, e tocado em suas costas e seios dentro do vagão enquanto o trem viajava entre as estações de Himeji e Banshu-Ako.

Antes do incidente, Inoue bebeu em um izakaya em Himeji com um colega por período de 2 horas. Inoue, que foi acusado de agressão indecente, admitiu a acusação.

Ao cometer o crime, Inoue sentou ao lado da adolescente, uma estudante do segundo ano do ensino médio, após embarcar no trem e disse: “Você é muito bonita. Eu sou um oficial da polícia”. Ele então deu à jovem seu número de telefone celular. Após desembarcar do trem na estação de Banshu-Ako, a adolescente relatou o incidente em um posto policial.

Yoshiro Kurano, um supervisor que trabalha junto à Polícia da Província de Hyogo, descreveu o incidente como “verdadeiramente lamentável”, divulgou a NHK.

Fonte: Tokyo Reporter Imagem: ANN