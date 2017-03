Quadrilha de estrangeiros especializada em furto e exportação de caminhões é presa em Aichi

A Polícia da Província de Aichi, em operação conjunta com as de Shiga e Yamaguchi, anunciou o resultado do projeto para desarticular a quadrilha de furto e exportação de caminhões. O boletim datado de terça-feira (28) teve ampla repercussão na imprensa japonesa na quarta-feira (29).

A operação desarticulou uma quadrilha composta por 4 homens paquistaneses, a qual atuou em várias províncias. Eles furtavam caminhões com guindaste, basculantes, e outros, sequencialmente, para serem enviados por contêiner a outros países.

Os policiais encontraram 1 contêiner no Porto de Nagoia (Aichi), em 29 pela manhã, segundo o noticiário da ANN. Nesse contêiner havia 2 caminhões além de outros itens igualmente furtados. Um dos caminhões, já passado pelo desmanche, teria sido o furtado em Yabu (Hyogo), no começo deste ano.

Polícia traz navio de volta, com caminhão furtado pela quadrilha

Desde outubro do ano passado a fevereiro deste ano, a quadrilha teria atuado em diversas províncias, sempre furtando caminhões. As províncias de atuação detectadas pela operação policial foram Yamaguchi, Shimane, Okayama, etc., segundo o boletim da polícia.

Em fevereiro deste ano, a operação conjunta verificou um dos desmanches situado na província de Mie. Lá descobriu registro de um contêiner exportado através de uma companhia de transporte marítimo. O fruto do furto já estaria dentro do navio que partiu do Porto de Kobe (Hyogo).

A polícia solicitou cooperação da empresa transportadora e o navio com destino às Filipinas retornou ao Porto de Kobe.

Com essa desarticulação, 2 paquistaneses já haviam sido presos no começo deste ano. Na terça-feira (28) foram algemados mais 2, sendo um de 49 e outro de 51 anos, identificado como Akram C. Muhammad, dono de uma empresa, de acordo com o jornal Sankei.

Fontes e imagem: ANN, Sankei e Chukyo TV