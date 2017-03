Preso o homem que colocou sonífero no café da mulher para abuso sexual

Em 28 de janeiro deste ano estava sendo realizado um evento de ofertas de vagas para os estudantes formandos. Nessa feira de empregos, no bairro de Sakyo, em Quioto (província homônima), um homem se passou por um executivo de recursos humanos. Convidou uma estudante universitária de 21 anos, da cidade de Okayama (província homônima), para conversarem sobre a vaga em uma grande empresa.

Ele a levou até uma praça próxima ao local do evento, alegando querer ouvi-la mais. Isso teria ocorrido por volta das 13h50, segundo o jornal Sankei.

Café com sonífero

Na praça, ele teria oferecido uma lata de café contendo sonífero.

Depois disso teria confinado a estudante dentro de seu veículo e praticado abuso sexual. Segundo a matéria, a mulher molestada não conseguia reagir por conta do efeito do sonífero.

A estudante foi largada na cidade de Okayama (província homônima) por volta das 21h30. Depois de acordar e perceber o que aconteceu a estudante teria enviado uma mensagem a uma amiga através do app Line. Nessa mensagem teria escrito “acho que me deram algo estranho para beber”. Assim que foi deixada na cidade ela procurou um posto policial para registrar denúncia.

A polícia conseguiu localizar o criminoso depois de verificar as câmeras de segurança das imediações da praça. O anúncio foi feito pela polícia nesta terça-feira (14). O preso é Yasuhiko Ishizaki, 48, assalariado, residente em Matsubara (Osaka). De acordo com o noticiário da TBS, o homem preso por suspeita de abuso sexual e confinamento nega ter colocado o sonífero no café e de ter cometido o abuso sexual. Insiste que “só a coloquei no carro”.

Fontes: Sankei e TBS Imagem ilustrativa: Pixabay