Preso o autor do assassinato do iraniano em Nagoia

A Polícia de Nishi Biwajima (Aichi), anunciou na quarta-feira (15) à noite, que já prendeu o suspeito do assassinato do homem iraniano, de 43 anos.

O crime teria ocorrido em Kita Nagoia (Aichi), cidade vizinha de Nagoia. De acordo com o noticiário da CBC, um grupo de 4 iranianos estaria bebendo na casa do homem que esfaqueou. Ao que tudo indica, teria ocorrido uma discussão e a vítima sofreu golpes de facadas no pescoço. O fato teria ocorrido na rua próxima à casa do que deu golpes de faca. Depois, o iraniano teria sido transportado até Kita-ku, na cidade de Nagoia. Um dos conhecidos avisou a polícia, informando que a vítima estava caída na rua. O homem iraniano foi encontrado na rua do bairro, na quarta-feira pela manhã, onde perdeu muito sangue e sua morte foi confirmada no hospital.

Na mesma quarta-feira, a polícia algemou Alireza Ahmadian, 24 anos. Ele teria fugido logo após a ocorrência e estaria escondido no bairro de Kita, em Nagoia. Depois de 3 horas e meia os policiais o encontraram e foi convidado a acompanhá-los para depor, de acordo com a CBC.

Ele também é iraniano, ocupação incerta, residente em Kita Nagoia. Segundo o Jiji Press, a polícia de Nishi Biwajima que efetuou a prisão, declarou que homem assumiu o feito. Teria dito “não há dúvida”.

A polícia está averiguando o motivo que o levou a cometer o crime.

Fontes: Jiji Press e CBC Imagem ilustrativa: Public Domain