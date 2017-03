Polícia prende criminoso conhecido como “Açúcar”

Um criminoso, residente na província de Ishikawa, foi preso pelo roubo de sorvetes e outros quando invadiu sorrateiramente um escritório da capital Tóquio.

A Polícia Metropolitana de Tóquio (Keishicho) acredita que ele tenha roubado aproximadamente 40 escritórios ao total. Como em alguns casos ele revirava os locais em busca de doces, alguns dos investigadores o chamavam de “açúcar”.

Segundo o Keishicho, em agosto do ano passado, Yasuhiro Wakashima (51) desempregado, residente em Wajima (Ishikawa) invadiu um escritório de contabilidade de Musashino (Tóquio) e roubou sorvetes e outros doces que estavam dentro de um congelador. Ele admitiu as suspeitas durante as investigações.

O Keishicho acredita que Wakashima invadiu 40 escritórios ao total e roubou, além de doces, dinheiro, gerando um prejuízo total de aproximadamente ¥5.5 milhões.

As investigações descobriram que, em 15 desses escritórios, havia restos de aproximadamente 250 doces, incluindo chocolate e pudins, espalhados pelos locais do crime.

O Keishicho acredita que ele tenha roubado doces de todos os escritórios que invadiu e, por isso, uma parte dos investigadores o apelidou de “açúcar”.

Fonte: NHK News Imagem: NNN News