Polícia algema assalariado por falsificar e usar cédulas de 10 mil ienes

A Polícia Metropolitana de Tóquio anunciou a prisão de um rapaz de 25 anos, na manhã de terça-feira (6). Yuuki Arakawa, é assalariado e foi algemado pela polícia de Machida, da capital japonesa.

Em agosto do ano passado ele teria usado uma impressora doméstica para reproduzir 4 notas de 10 mil ienes, segundo informações do noticiário ANN.

Usa uma das cédulas falsificadas no internet café

Em dezembro do ano passado, ele teria ido a um internet café da cidade de Machida, acompanhado de um amigo. Teria pago a tarifa de 2 mil ienes no estabelecimento, com a cédula falsificada, e teria recebido o troco de 8 mil ienes.

Entretanto, outro funcionário do estabelecimento que verificou o caixa suspeitou da cédula. Cerca de 30 minutos depois de registrar a entrada dos clientes, acionou a polícia. “Tem um cliente aqui dentro da loja que pagou com uma nota falsificada”, teria dito o funcionário para a polícia.

Depois de preso, o rapaz teria dito “estava passando uns apertos pra viver, por isso acabei fazendo”. Com esse depoimento assumiu a culpa pela falsificação. Segundo o noticiário, a Polícia Metropolitana de Tóquio está verificando se não houve outras infrações.

Fonte e fotos: ANN