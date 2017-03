Declínio de membros da máfia japonesa acelera e fica abaixo dos 40.000

Os números da Yakuza sofreram um declínio acentuado em 2016, sugerindo que viver como um mafioso está se tornando cada vez mais difícil com a introdução de leis mais rigorosas e repressões da polícia nos últimos anos.

A Agência Nacional da Polícia (NPA- sigla em inglês) anunciou na quinta-feira (16) que o número de membros do crime organizado em todo o Japão foi de cerca de 39.100 no final de 2016 (membros registrados e semi-registrados). Essa é a primeira vez que o número fica abaixo da marca de 40.000 desde 1958, quando dados comparativos tornaram-se disponíveis, de acordo com a reportagem do jornal Asahi.

Com 18.100 no ano passado, o número de membros yakuza registrados caiu para menos de 20.000 pela primeira vez. O número foi de 2.000 a menos em relação ao ano anterior.

O número daqueles classificados como membros semi-registrados, que não inclui famílias yakuza, mas são afiliados a suas atividades de fora, teve uma queda de 5.900 desde 2015, e situou-se a 20.900 em 2016.

Autoridades continuaram a apertar o cerco no crime organizado nos últimos anos, com Tóquio e todos os governos provinciais adotando ordens anti-yakuza até 2011. Sob essas leis, mafiosos são proibidos até de necessidades básicas, incluindo aquisição de imóveis e abertura de contas bancárias.

Tais medidas parecem ter sido efetivas, visto que o número total de mafiosos no ano passado foi menos da metade dos 90.600 registrados há 25 anos, quando a lei anticrime organizado foi implementada.

O Yamaguchi-gumi, com sede em Kobe (Hyogo), o maior sindicato do crime no Japão, se dividiu em dois em agosto de 2015, formando o fragmento Kobe-Yamaguchi-gumi, com sede em Awaji, na mesma província. O Yamaguchi-gumi perdeu 2.300 membros desde 2015 e tinha 11.800 no ano passado.

Desde que a NPA considerou oficialmente há 1 ano que as duas gangues estão em estado de guerra, 44 incidentes ligados a hostilidades ocorreram em Tóquio e 18 províncias no país, desde o dia 6 de março.

Fonte: Asahi Imagem: Bank Image