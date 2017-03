Novo mandado de prisão da brasileira por homicídio da enfermeira japonesa

A brasileira Kate Yuri Oishi, 32, é a principal suspeita do assassinato da enfermeira Rika Okada, então com 29 anos, há 3 anos, em Osaka (província homônima). Ela foi extraditada da China, onde esteve presa por ter se apresentado com passaporte falsificado, passando-se pela enfermeira, em Xangai. Em 25 de janeiro deste ano, ela foi entregue pelas autoridades chinesas para as japonesas.

Desde então, a polícia de Osaka que cuida do caso, já com provas materiais de que ela teria sido a assassina da enfermeira, aguardava pelo depoimento da brasileira. Entretanto, ela continua afirmando “agora não tenho nada para falar” desde que retornou ao Japão.

Segundo mandado de prisão da brasileira

Ela teria confessado que usou os cartões de crédito falsificados, em nome da enfermeira japonesa assassinada. Assim, ela já recebeu mandado de prisão por esse crime de fraude de cartão de crédito, em 26 de janeiro deste ano.

Segundo o noticiário da Yomiuri TV, a polícia anunciou nesta sexta-feira (3) um novo mandado de prisão pelo suposto crime de assassinato. Mas, ainda está buscando os motivos do homicídio e o histórico detalhado.

Fonte e foto: Mainichi TV