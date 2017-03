Mulher é encontrada morta no motel em Nagoia

Um funcionário de limpeza entrou no quarto do motel Villa, localizado no bairro de Mizuho, em Nagoia (Aichi), por volta das 13h10, de quarta-feira (8). “A mulher está sob o futon da cama, chamei mas não responde”, teria dito o funcionário. O motel acionou a polícia pois uma mulher se encontrava sem respiração.

Os policiais foram até o quarto do motel e encontraram a mulher nua, sob o futon, já morta. Mais tarde, a polícia identificou a mulher como Miyabi Hanada, 21 anos, de Anpachi (Gifu).

Segundo informações da ANN, havia marca de uma contusão e picada de injeção no seu braço. A polícia vê o caso como um incidente criminoso e está à procura do homem que esteve com ela.

De acordo com o noticiário, o homem fez o check out e só ele deve saber o que se passou dentro do quarto. Não há informação do horário que deixou o motel.

O noticiário NNN apresentou uma entrevista com um ex-funcionário do motel. Ele conta que vendo por fora, o incidente deve ter ocorrido no quarto 302, do terceiro andar. “No sistema do motel, se não for confirmado o pagamento do tempo passado lá, as pessoas não podem sair por conta da trave automática”, explicou.

Fontes: ANN e NNN Foto: ANN