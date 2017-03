Motorista que jogava Pokémon GO é condenado a 3 anos de prisão por morte de menino

Um motorista de caminhão, que jogava o game Pokémon GO enquanto dirigia, foi condenado na quarta-feira (8) a 3 anos de prisão por ter atropelado um menino de 9 anos que acabou morrendo.

Nobusuke Kawai, de 36 anos, admitiu ter atingido Keita Noritake na província de Aichi em outubro passado, enquanto jogava o game de realidade aumentada Pokémon GO. Os promotores exigiram uma pena de 4 anos.

O menino, um estudante do 4º ano do ensino fundamental, foi atingido pelo caminhão dirigido por Kawai no final da tarde do dia 26 de outubro, quando atravessava uma rua na faixa de pedestres, no caminho da escola para casa na cidade de Ichinomiya. Quando o menino foi atingido, Kawai estava com sua atenção no smartphone no banco do passageiro.

A “falha do réu foi muito cruel”, e ele jogava o game rotineiramente enquanto estava dirigindo, disse o juiz Takahiro Murase ao transmitir a decisão na filial de Ichinomiya do Tribunal Distrital de Nagoia.

A defesa de Kawai buscou um termo de suspensão porque o menino não deu atenção a seu irmão mais velho que o alertou a dar um passo para trás e evitar ser atingido.

Takatoshi Noritake, de 46 anos, pai da vítima, disse que a sentença de 3 anos “é muito leve”, e ele está considerando mover uma ação judicial por danos contra o caminhoneiro.

Desde o lançamento do game em julho de 2016, vários acidentes fatais relacionados a pessoas jogando o Pokémon GO já correram no trânsito.

Fonte: Japan Times Imagem: Japan Times, ANN