Menina vietnamita pode ter sido assassinada em outro lugar e depois jogada em canal

Por volta das 8h do dia 24 (sexta-feira), Re Thi Nhat Lin (8), vietnamita, residente em Matsudo (Chiba), estava desaparecida e o pai dela deu queixa na polícia. O caso foi notificado pela escola que a garota frequentava, que informou aos pais que ela não havia comparecido às aulas.

Cerca de 48 horas após o ocorrido, por volta das 6h45 da manhã do dia 26 (domingo), o corpo da menina foi encontrado em um canal de drenagem de Abiko, há cerca de 12km de sua casa. Segundo informações recentes, não havia marcas de luta nas folhagens onde o corpo dela foi encontrado. Entenda mais sobre o caso clicando aqui.

Como foram encontradas marcas no pescoço da menina e não havia sinais de luta nas folhagens locais, a perícia acredita que a garota foi assassinada em outro lugar, transportada de carro até o canal de drenagem e abandonada no local. A polícia irá realizar a autópsia do corpo e confirmar a causa da morte.

A polícia afirmou que se trata de um caso de assassinato e está averiguando se não há algum carro suspeito próximo ao local do crime.

Fonte: ANN News e Chiba Nippo Imagem: ANN News