Menina vietnamita é encontrada morta e sem roupa

Por volta das 6h45 de domingo (26), a polícia de Abiko (Chiba) recebeu um chamado de um homem que estava pescando. Ele viu um corpo boiando no canal de drenagem. Quando a polícia chegou ao local, viu que se tratava de uma estudante do terceiro ano do primário, 9 anos, da cidade de Matsudo (Chiba), desaparecida desde 24.

Na noite de domingo, a polícia realizou uma coletiva de imprensa para informar que a investigação está sendo realizada por uma equipe de 100 policiais. A polícia local investiga o caso como assassinato e abandono de cadáver.

Menina vietnamita morta e sem roupa

Segundo a NHK, a menina foi encontrada com marcas no pescoço. Ela teria saído para ir à escola na sexta-feira, no horário habitual. Entretanto, soube-se que ela não chegou na escola. Saiu de casa com uma calça rosa, a mochila vermelha e o chapéu amarelo, segundo a imprensa japonesa. De acordo com a matéria da News 24, a escola comunicou que a menina não compareceu à cerimônia a ser realizada. Com essa informação, o pai da menina avisou a polícia, notificando o desaparecimento dela.

A menina de 9 anos foi identificada como Re Thi Nhat Lin, a qual vivia em uma família de 4 pessoas, sendo pai, mãe, um irmão e ela. O pai passou a sexta-feira a noite e todo o dia de sábado procurando pela filha.

O corpo foi encontrado a 10km da residência da família, sendo que a escola fica a 600 metros de casa. A polícia recebeu inúmeras informações de pessoas que a teriam visto brincar em um parque que fica a 3km da casa dela. As roupas, o par de calçados e a mochila dela não foram encontrados, informou a polícia, até a noite de domingo.

O noticiário da ANN desta manhã de segunda-feira (27) informou que a polícia descobriu que as câmeras de segurança do trajeto escolar de Lin não registraram nenhuma imagem dela. Uma voluntária que ajuda a cuidar das crianças no trajeto escolar também declarou que não a viu na sexta-feira. A polícia supõe que ela tenha sido envolvida em ato criminoso poucos minutos depois de sair de casa. Agora, a polícia está verificando o suspeito que poderia estar nas proximidades da casa de Lin, a menina assassinada.

Desespero da mãe

A NHK e o jornal Asahi traduziram o texto publicado pela mãe da menina no Facebook, no sábado (25), do vietnamita para o japonês.

“Filha, onde você está?

Volte para casa.

A mamãe está sofrendo.

Desde ontem…

Volte para casa.

Para quem posso falar isso?

Quanto sofrimento.”

Colega de escola lamenta

Uma colega da escola disse para a reportagem da NHK que “ela veio transferida, era alegre e sempre brincávamos juntas. Quando ouvi dizer que ela foi envolvida nessa tragédia, fiquei triste e com medo”. A mãe dessa colega declarou que a partir de abril ela iria para o quarto ano primário e estava na expectativa.

Fontes: ANN, NHK, NikkanSports, News24 e Asahi Imagens: NHK e NikkanSports