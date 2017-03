Menina vietnamita assassinada: polícia encontrou a mochila e roupas

A Polícia de Chiba, que cuida da investigação do caso da menina vietnamita, de 9 anos, encontrada morta no leito de um canal de irrigação, confirmou na tarde de terça-feira (28), que a mochila encontrada era dela.

O corpo da menina Re Thi Nhat Lin foi encontrado na cidade de Abiko (Chiba), quando a residência da família é em Matsudo, na mesma província. No entanto, a mochila foi encontrada no leito do Rio Tone, situado na província de Ibaraki. O local fica a vários quilômetros de distância de Abiko.

A cerca de 500 metros de distância de onde estava a mochila escolar, foram encontradas peças de roupas. A polícia está se apressando para confirmar se eram da estudante.

Segundo o noticiário da ANN, a polícia prossegue nas investigações e supõe que o criminoso tenha jogado a roupa dela antes de se desfazer do corpo.

Posts em páginas web intrigam a polícia

O jornal Sankei informou que em uma página da web – 2Channel – foi encontrado um post, datado de 24, por volta das 9h00, onde estava escrito “depois que esquentar, dê uma volta no canal de drenagem pra ver se encontra o cadáver de uma garota”. O que intriga as autoridades policiais é que nesse horário, ainda não tinha sido divulgado o desaparecimento da Lin. Em outra página web também havia vários comentários postados sugerindo que se trata do caso.

Lin saiu de casa na sexta-feira (24) para ir à escola onde teria uma cerimônia de formatura. No entanto, o pai recebeu um telefonema de que ela não foi para a escola. Considerada desaparecida, a polícia foi informada que um corpo foi encontrado às margens do canal de irrigação da cidade próxima. Mais tarde, no domingo (26), confirmou que se tratava da Lin. Ela foi encontrada sem roupa e com marcas no pescoço, além de lesões nos pulsos e nos tornozelos.

Compreenda o caso clicando aqui.

Fontes: ANN e News24 Foto: ANN