Mãe mata filha com deficiência de 36 anos, exausta de cuidar dela

A polícia de Kitakyushu (Fukuoka) recebeu uma ligação na madrugada de segunda-feira (20), de uma mulher dizendo que matou a filha. Quando as autoridades policiais chegaram ao endereço, depois das 2h30, a mulher identificada como Keiko Kino, 61, as recebeu em seu apartamento. E encontraram a filha, de 36 anos, já sem vida.

A mulher contou aos policiais que viviam somente as duas no apartamento. Ela explicou que enforcou a filha Chiaki, com as próprias mãos.

“Me definhei cuidando da minha filha, com severa deficiência. Eu a matei”, teria dito a mãe para os policiais.

Um vizinho disse para a reportagem que a mãe cuidava sozinha da filha com deficiência.

A própria ligou para a polícia, confessou o crime e foi levada presa pelas autoridades policiais, pelo homicídio, segundo o noticiário da ANN.

