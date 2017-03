Mãe é presa por forçar filhos a roubar brinquedos

Uma mulher (33) residente em Ueda (Nagano) e outra mulher (25) que vivia junto à primeira foram presas e atualmente estão sendo processadas. Os nomes de ambas não foram divulgados.

Segundo a polícia, em Novembro do ano passado, as duas forçaram o filho (10) e a filha (6) da mulher de 33 anos a roubar dois robôs de liga metálica em uma loja de Kawagoe (Saitama), totalizando um prejuízo de ¥70.000 para a loja, e dois brinquedos em outra loja da cidade de Yuki (Ibaraki), que somados custam cerca de ¥60.000.

As duas mulheres estão sendo acusadas de roubo e violação das leis do bem-estar infantil. Atualmente, ambas estão enfrentando processos judiciais pelo crime de roubo na loja de Kawagoe.

De acordo a polícia, as duas entravam nas lojas com as crianças e as forçavam a roubar brinquedos e, após isso, revendiam os brinquedos roubados e conseguiam obter dinheiro.

As duas admitiram as suspeitas durante as investigações. “Nossa vida estava difícil. Acreditávamos que seria mais difícil de perceber se as crianças roubassem”, afirmaram ambas.

Fonte: NHK News